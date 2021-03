Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, Çanakkale Zaferinin, büyük imkansızlıklara rağmen Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı şanlı kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferinin Kurtuluş Savaşı'nın da habercisi olduğunu belirten Dülger, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale'de yatan Anadolu'nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 106 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum."

Belediye Başkanı Servet Ramazan da Türk Milleti tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermediğini belirtti.

Bu vatanın bizlere şehitlerin armağanının olduğunu aktaran Ramazan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanüstü bir mücadele ile elde edilen zaferler, milletimizin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu vatan bize, şehitlerimizin armağanıdır. Bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsız yaşıyorsak, al bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz. Vatanımızda özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize karşı borcumuz, bu vatanı ilelebet payidar kılmak için canla başla çalışmaktır. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da mesajında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz