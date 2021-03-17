Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberlerine göre Konya Valisi Vahdettin Özkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, inancın, azmin ve kararlılığın en büyük simgesi olan bu zaferin, vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın eseri ve milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının en büyük ispatı olduğunu vurguladı.

Aziz milletin, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bildiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Milletimizin vatan sevgisi, iman gücü, azmi ve kararlılığı sayesinde kazanılan Çanakkale Zaferi, istiklalimize vesile istikbalimize güvence olmuştur. Bu vesileyle şanlı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat