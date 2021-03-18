Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:07
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Edinilen son dakika haberine göre VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

6. Hudut Tugay Komutanlığındaki Şehitler Anıtı'na çelenk ve Şehitlik Abidesi'ne karanfil bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Cumhuriyet Savcısı Beyza Yasemin Samur, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve kamu kurum müdürleri katıldı. Daha sonra Başkale YİBO konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okunarak oratoryo ve tiyatro gösterimi yapıldı.

Program, ilçe genelinde düzenlenen "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - VAN

Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberi! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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