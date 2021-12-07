Son dakika haberi! 17 binden fazla Kazak ana vatanına döndü

NUR Kazakistan, 2021'de komşu ülkelerden ana vatanlarına dönen 17 bin 358 Kazak kökenliye "kandaş" statüsüyle oturma izni verdi.

Kazakistan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yılın 1 Aralık tarihi itibarıyla yabancı ülkelerden gelenlere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, Kazakistan'da son bir yılda komşu ülkelerden ana vatanlarına dönen 17 bin 358 Kazak'a "kandaş" statüsüyle oturma izni verildi.

Söz konusu kişilerin yarısından fazlası ülkeye Özbekistan'dan dönerken yüzde 9,7'si Çin'den, yüzde 6'sı Türkmenistan'dan, yüzde 2,5'i Moğolistan'dan geldi. Öte yandan 2020'de ülkeye 12,3 bin Kazak yerleşmişti.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ülkeye yurt dışından toplam 1 milyon 87 bin 700 Kazak döndü.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, "Nurlu Göç" programıyla yurt dışında yaşayan ve ana vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor.

Halihazırda 40'tan fazla ülkede yaklaşık 5 milyona yakın Kazak'ın yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920-1930'larda eski Sovyetler döneminde siyasi baskı ve kıtlık nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor.

2020'de imzalanan yasa uyarınca, ülkeye geri dönen Kazaklara "kandaş" statüsüyle oturma izni veriliyor ve vatandaşlığa başvurma imkanı sağlanıyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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