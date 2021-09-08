Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
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Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden

Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur'un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.


Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
Son dakika haberi: 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
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