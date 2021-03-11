Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:50

Son dakika haberleri: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak intihar etti.

16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak intihar etti.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü.

Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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