Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
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Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi

06.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:09
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi

Son dakika haberler: ZONGULDAK'ta Türk Kızılay tarafından, eski çöp döküm alanından gelen evsel ve tıbbi atıklarla kirlenen Kozlu sahilinde 150 gönüllü gencin katılımıyla temizlik yapıldı.

ZONGULDAK'ta Türk Kızılay tarafından, eski çöp döküm alanından gelen evsel ve tıbbi atıklarla kirlenen Kozlu sahilinde 150 gönüllü gencin katılımıyla temizlik yapıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, uzun yıllar çöp döküm alanı olarak kullanılan alanın yanında bulunan iki kilometrelik Kozlu sahilinde temizlik etkinliği düzenledi. Yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da katıldı. Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahilde bulunan atıklar, gönüllüler ve etkinliğe katılanlar tarafından toplandı. Kozlu Belediyesi ekipleri, toplanan atıkları kamyonlara yükledi.  

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, gönüllü gençlerle birlikte güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Halkın yararına olan etkinlikleri yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Küçük, "Benim de vazifem bir Zonguldaklı olarak gücüm yettiği sürece bunlara destek olabilmek. Kızılay şubemiz o kadar güzel faaliyetler yapıyor ki bu kentin ileri gelenlerini tüm faaliyetlerde görüyoruz. Bu da iyi işler yapıldığını ve kentte de memnuniyet uyandırdığını bizlere gösteriyor. İnşallah artan enerjiyle bu faaliyetleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ise vatandaşlara temiz çevre mesajında bulunarak, "Sahilimize çöp atmayalım. Sahilde tıbbi malzemeler var, onları da toplayacağız. Bugün sahili çiçek gibi yapacağız" diye konuştu.


Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Son dakika haberi: 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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