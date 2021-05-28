Son dakika haberi! 150 bin liralık altını eliyle dolandırıcılara verdi, gerçek jandarma yarım saat sonra geri getirdi

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişilik dolandırıcılık çetesi, JASAT ekiplerinin şüphelenerek takip etmesi sonucu genç kadından aldıkları 150 bin liralık altınla birlikte suçüstü yakalandı.

Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişilik dolandırıcılık çetesi, JASAT ekiplerinin şüphelenerek takip etmesi sonucu genç kadından aldıkları 150 bin liralık altınla birlikte suçüstü yakalandı. Yarım saat önce eliyle verdiği altınlarına kavuşan genç kadın, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.A. isimli kadına kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheliler 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, evinizdeki altınlar FETÖ'nün eve gelen polis ekiplerine altınları teslim edin' denildi. Eve gelen 2 şüpheliye 150 bin TL değerindeki altınları alarak G.A. dolandırıldı. Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aynı mahallede görevdeyken şüphelendikleri 2 kişiyi takip etmeye başladı. Evden çıktıkları sırada bindikleri otomobille yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta aracın önü kesilerek durdurulan şüpheliler, otomobilin camından siyah bir çantayı attıkları fark edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri JASAT timlerince bulunan çanta içerisinde yüklü miktarda bilezik, kolye ve yüzük gibi ziynet eşyalarının olduğu görüldü. Pınarkent Mahallesine dönen ekipler şüphelilerin girdiği eve giderek, JASAT ekipleri G.A'ya dolandırıldığını anlatmasının ardından öğrendi.

"Bana dolandırıldığımı söylediler ve o sırada gerçek jandarmalar geldi"

G.A. dolandırıcıların nasıl bir oyun kurduğunu ve dolandırıldığını Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından öğrendiğini aktararak; "Evimde oturuyordum ve ev telefonum çaldı. Telefonu açtığımda kendisini Başkomiser Cemal olarak tanıtan bir kişi bana telefonda adımın FETÖ'ye karıştığını söyledi. Evdeki altınlarım olduğunu ve parmak izi alacaklarını söylediler. Bu şahıs ile yaklaşık 2 saat telefonda konuştuk. Bana eve sivil polis göndereceklerini söylediler. Evime biraz sonra polis zannettiğim bir kişi geldi. Bu kişiye evimde bulunan ve düğünde takılan bütün altınlarımı verdim. Ardından altınlarımı alarak evden gitti. Daha bu olayın farkına varmadan ne olduğunu anlamadan gönderdim. Bana evin penceresini ve kapılarını tamamen kapatmam gerektiğini söyledi. Sonra 30 dakika falan aradan zaman geçince evime jandarmalar geldiğini gördüm. Jandarma olduğunu söylediler ve ben hala olayın şokundaydım. Bana dolandırıldığımı söylediler ve o sırada gerçek jandarmalar geldi. Onlar gelene kadar dolandırıldığımın farkında değildim. Beni dolandıran şahıslar jandarma yakalayarak altınlarımı bulmuşlar ve bana teslim ettiler. Denizli İl Jandarma ekiplerine gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kimse evini arayan, altın ve para isteyenlere inanmasın. Ben inandım başkaları da inanıp kanmasın" şeklinde konuştu.

"Ben dolandırıcılık yapmadım. Birazdan zaten çıkacağım buradan"

JASAT timleri ile Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapılmasının ardından olayı organize eden şüpheli Denizli kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden (37) Adem C'nin 10 adet suç kaydı, (31) Naim Ç'nin 11 adet suç kaydı, (27) Ruhi S'nin ise 8 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Denizli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Naim Ç., adliyeye sevk edildiği sırada gazeteciler tarafından görüntülenirken söylediği sözler ise şaşkınlık oluşturarak, "Abicim ailemiz, anamız, bacımız var. Ben dolandırıcılık yapmadım. Birazdan zaten çıkacağım buradan" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı