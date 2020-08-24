Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunundan can verdi
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Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunundan can verdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Terme ilçesinde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunundan can verdi
24.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:34

Samsun'un Terme ilçesinde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi'nde fındık tarlasında bulunan 15 yaşındaki Doğan Yılmaz, maganda kurşununun kalbine isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı. Tarladaki fındık toplayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil ambulans ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı Doğan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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