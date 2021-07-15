Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı
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Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı

Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlediği anma programı Saraçhane Parkı'da gerçekleşti.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlediği anma programı Saraçhane Parkı'da gerçekleşti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Demir, Abdullah Güler, Hasan Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker,  AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe Başkanı Mehmet Celep, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları, gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Laleli Camii İmam Hatibi Şaban Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle devam etti.

Programda konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; "Her yıl bugünü anlamına en uygun şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada oluşumuzu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ölümsüz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sağına ve soluna bakmadan vatanımızı savunan tüm gazilerimize ve kahraman güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Meydanlarda bekleyen anneler olmasaydı, her farklı düşünceden insanı kenetleyen birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı bugün karamsar bir tabloda olacaktık. Hamdolsun Rabbim bizi galip eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge noktalarından biri Saraçhane'dir. Buradaki direniş ve şahadet ruhunu unutturmayacağız" dedi.

Hep bir ağızdan 15 Temmuz marşlarının söylendiği programda, şehit ve gazilerimizin hayatlarını anlatan sinevizyon gösterisi esnasında duygusal anlar yaşandı.


Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı
Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı
Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı
Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Saraçhane'de anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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