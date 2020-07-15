Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri Pekin'de anıldı
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Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri Pekin'de anıldı

Son dakika gelişmesine göre "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen törende 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde anıldı.

Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri Pekin'de anıldı
15.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:28

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen törende 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen videoları izlendi. Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı sarsılmaz bir direniş ortaya koyulduğuna işaret ederek, "Her siyasi görüşten vatandaşımız, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülmüş, kendisini vatanına kalkan eylemiştir. Bugün, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünün üzerinden dört yıl geçti. Ülkemiz halen yurt içinde ve yurt dışında habis bir ur gibi kök salmış bu terör örgütüyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelenin yükü hepimizin omuzlarındadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ hakkındaki gerçekleri farkındalık oluşturmak için yurt dışında anlatmaya devam edeceklerini belirten Büyükelçi Önen, "FETÖ'ye karşı farkındalığın artırılmasında bizlere özellikle sorumluluk düşmektedir. Çinli ve yabancı dostlarımıza 15 Temmuz'u ve hain terör örgütünü anlatmayı sürdüreceğiz. Birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklalimize, demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

(Cenk Özkömür/İHA)

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Kaynak: İHA

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