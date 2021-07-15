Son dakika haberi! 15 Temmuz şehitleri Gana'da anıldı

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğinde yapılan 15 Temmuz şehitleri anma programında Büyükelçi Özlem Ergün Ulueren ve yerel yöneticilerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Ulueren, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe girişiminde Türk halkının gözünü kırpmadan hayatını vererek gerçekleştirdiği direniş sayesinde beş yıl önce bugün demokrasinin zafer kazandığını belirtti.

Beş yıl boyunca Türk devletin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve dışında FETÖ'yle mücadele oluşturduğunu işaret eden Ulueren, "Yurt içinde, öncelikle 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlandı." dedi.

Ulueren, bugün üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalığın, sonuçlarını vermeye başladığının altını çizerek, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 120'den fazla FETÖ mensubunun Türkiye'ye sınır dışı edilmesinin sağlandığını söyledi.

Bugüne kadar 42 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldığına dikkati çeken Ulueren, bunların 20'sinde okulların Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini ve Türkiye Maarif Vakfının 26 ülkede 129 yeni okul açtığını ifade etti.

Ulueren, son olarak, uzun soluklu olduğu bilinen FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmalarını kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu