15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

HAFTANIN ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

HAFTANIN ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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