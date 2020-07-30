Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik denetimi Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan sürücüleri denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan sürücüleri denetledi. Trafik polisleri sürücülere bayram şekeri ikram etti ve "öncelik yayanın, öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıttı.

Kaynak: AA