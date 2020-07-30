Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik denetimi
Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan sürücüleri denetledi.
30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:45
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan sürücüleri denetledi. Trafik polisleri sürücülere bayram şekeri ikram etti ve "öncelik yayanın, öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıttı.
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Kaynak: AA