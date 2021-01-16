Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

16.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:11
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Son dakika haberler... Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL-DHA SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-DHA SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti. Denetlemeler sırasında ekipler izin belgelerinin kontrolü yanında kış lastiği denetimi de yaptı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi.


Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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