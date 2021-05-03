15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Ramazan EĞRİ/ YURT genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprü'sünde denetimler sürüyor.

Ramazan EĞRİ/ YURT genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprü'sünde denetimler sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor. Polis ekipleri araçları durdurarak vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Sabah saatlerinde yapılan kontrollerde yoğun trafik oluştu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde yaşanan yoğunluk Acıbadem'den başladı. İBB'nin trafik haritasına göre İstanbul genelinde yoğunluk saat 09.00'da yüzde 22 olarak ölçüldü. Denetimlerin İstanbul genelinde 164 noktada devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri