Son dakika haberi! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 4 MOTOSİKLETLİYE 2 OTOBÜS KORUMASI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 4 MOTOSİKLETLİYE 2 OTOBÜS KORUMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İett otobüsü siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da motosikletçilerle otobüs şoförlerinin gizli antlaşması yine devreye girdi. Şiddetli rüzgarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye gönüllü kalkan oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 4 MOTOSİKLETLİYE 2 OTOBÜS KORUMASI

Son dakika haberi! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 4 MOTOSİKLETLİYE 2 OTOBÜS KORUMASI

Son dakika haberi! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 4 MOTOSİKLETLİYE 2 OTOBÜS KORUMASI

İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19...

 Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title