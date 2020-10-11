Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidinin babası toprağa verildi

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Karabüklü Metin Arslan'ın vefat eden babası Zeki Arslan toprağa verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Karabüklü Metin Arslan'ın vefat eden babası Zeki Arslan toprağa verildi.

Dün evinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki Zeki Arslan'ın cenazesi, Çamlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına şehidin akraba ve yakınlarıyla, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arslan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Öğlebeli aile mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da inşaatlarda işçilik yapan Karabüklü Metin Arslan (44), 15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu