Son dakika haberi... 15 Temmuz gazisi, vücudundaki kurşunla yaşıyor - KIRIKKALE
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Son dakika haberi... 15 Temmuz gazisi, vücudundaki kurşunla yaşıyor - KIRIKKALE

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopterin ateş etmesi sonucu yaralanarak gazi olan 26 yaşındaki Ahmet Erdinç Türkmenoğlu, 21 yıl önce vefat eden Kore gazisi dedesi Hüseyin Türkmenoğlu gibi vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor.

14.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:45

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopterin ateş etmesi sonucu yaralanarak gazi olan 26 yaşındaki Ahmet Erdinç Türkmenoğlu, 21 yıl önce vefat eden Kore gazisi dedesi Hüseyin Türkmenoğlu gibi vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor.

Ankara'da Sayıştay'da çalışan ve FETÖ'nün darbe girişiminde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Türkmenoğlu, o gece arkadaşıyla beraberken sırada bazı olayların yaşandığını fark ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "meydanlara çıkın" çağrısının hemen ardından dışarı çıktıklarını anlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Önce Kızılay'a, ardından Genelkurmay Başkanlığına gittik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vardı. Yaralı polis arkadaşlar vardı, onları kurtarmaya çalıştık. Sonra Genelkurmay Başkanlığının kapısını zorlarken hem helikopterlerden hem de silahlarla açılan ateş sonucu arkadaşım ve ben yaralandık. Arkadaşım şehit, ben de gazi oldum."

"Öleceğimi de bilsem yine çıkarım"

Türkmenoğlu, daha sonra yaklaşık 5 ay Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gördüğünü ve bağırsak ameliyatı olduğunu aktardı.

Vücudunun omurilik kısmında bir kurşun bulunduğunu ve felç kalma riski yüksek olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Ancak bugün olsa yine yaparım çünkü ülkemde ve vatanımda, vatanını üç kuruşa satanlar olduğu için her zaman yaparım. Bunlar kölelik yapıyorlar. Öleceğimi de bilsem yine çıkarım. Benim köküm belli. Osmanlı'dan bu yana gelmişiz ve gidecek başka bir yerimiz yok. O yüzden vatanım, milletim ve ülkem için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Dedem Kore gazisiydi, ondan sonra ikinci gazi ben oldum. O da vücudunda kurşunla yaşadı, ben de yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkmenoğlu, 15 Temmuz'un ardından fedakarlıkları dolayısıyla işe yerleştirdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

"Türkiye'nin kurtuluşu oldu"

Baba Naci Türkmenoğlu da o gece çocuğunun dışarı çıkmasından dolayı çok memnun olduğunu ve sevindiğini, o gece gençlerin Türkiye için çok önemli rol oynadığını vurguladı.

Oğlunun yaralandığını ilk duyduğunda bir baba olarak üzüldüğünü anlatan Türkmenoğlu, "Ama diğer taraftan da bir gururumuz var. Bizim silahımızla bizlere ateş etmek ne demek ya. Hele askerin yaptığı olacak iş değil. Bu, belki Türkiye'nin kurtuluşu oldu. Belki kısa yoldan döndük. Birçok şehit verdik, gazimiz oldu ama Allah inşallah bunları bir daha tekrarlatmaz. Böyle bir şey olsa bile bu gençlik olduğu sürece korkmuyoruz. Bir şey olmaz." diye konuştu.

Baba Türkmenoğlu, FETÖ elebaşı denen soysuza, vatan hainlerine hala hizmet edenlerin olduğunu vurgulayarak, terör örgütüyle mücadelenin rehavete kapılmadan sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Son dakika haberi... 15 Temmuz gazisi, vücudundaki kurşunla yaşıyor - KIRIKKALE

Kaynak: AA

Manşet

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