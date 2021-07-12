Son dakika haberi: 15 Temmuz Derneğinin "Bir Selaya Bakar" filmi yayında
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Derneğinin "Bir Selaya Bakar" filmi yayında

Son dakika haberi: 15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.

15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz." sloganıyla son buluyor.

Film bugün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda izleyiciyle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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