Son dakika haberi | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu düzenlendi.
15.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:49
Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadı'nda düzenlenen koşuya, yaklaşık 20 sporcu katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşu, kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.
Koşuda, dereceye giren sporculara madalya verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA