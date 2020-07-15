Son dakika haberi | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu düzenlendi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koşu düzenlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadı'nda düzenlenen koşuya, yaklaşık 20 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşu, kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. Koşuda, dereceye giren sporculara madalya verildi. Kaynak: AA