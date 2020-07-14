Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika haberlerine göre Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, 15 Temmuz'da vatan evlatlarının cesareti, dirayeti ve kararlı duruşuyla tarih yazıldığını belirtti.

Milletin hain darbe girişimine karşı ölümü göze alarak sokağa çıktığını vurgulayan Akman, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı verdi. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük payı vardır. Bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA