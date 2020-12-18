Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın, tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.
18.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:12
Son dakika 3. sayfa haberi: 15 Temmuz darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın, tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.
15 Temmuz darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan Osman Kavala'nın, tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı