Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın hatırası için "251 motosikletli ile 251 şehidi anma programı" düzenleyecek.

İstanbul Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın hatırası için "251 motosikletli ile 251 şehidi anma programı" düzenleyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek ve Ayasofya Meydanı'ndan başlayacak programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası yarışçılarından Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet ve annesi Deniz Ergin'in de aralarında bulunduğu 251 motosikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket edecek.

Programda, şehit Yılmaz Ercan'ın şehadete yürüdüğü noktada bütün 15 Temmuz şehitleri için hatim duası yapılacak.

Anma programını sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, program güzergahını da hazırlanan video ile paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında, "15 Temmuz gecesi motosikleti üzerinde kurşunlanarak şehit olan Yılmaz Ercan ve 251 şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 251 motosikletli ile 251 şehidimizi anma programında bir kez daha haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek
Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek
Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek
Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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