Son dakika haberi | 15 Temmuz'da darbecilerin zarar verdiği araçlar Meclis'te Son dakika politika haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zarar gören araçlar Meclis'te sergilenmeye başlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zarar gören araçlar Meclis'te sergilenmeye başlandı.

Darbe girişiminde hasar gören araçlar, yarın düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis'e getirildi.

Sergilenen hasarlı araçlar arasında tanklar tarafından ezilen, uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksi, polis araçları ve vatandaşlara ait otomobiller yer alıyor. Araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri görülebiliyor.

Kaynak: AA