Son dakika haberi... 14 Mart Tıp Bayramı
14.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:39
Son dakika habere göre Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezinde 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkezde görevli doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan ekipler, sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman