İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
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İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL ceza kesilirlen, baskın anları anbean DHA kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerleri ve eğlence mekanlarını tek tek denetledi. Ekipler, yaptıkları çalışma esnasında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti. Mekana baskın düzenleyen Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 14 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL cezai işlem uygulandı. Mekan sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

BASKIN ANLARI ANBEAN KAMERADA

Polis ekiplerinin mekana düzenlediği baskın ve içeride bulunan kişilerin eğlence anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA
İSTANBUL-14 KİŞİYE TOPLAMDA 51 BİN TL CEZA KESİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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