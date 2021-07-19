Son dakika haberi... 123 ayrı operasyonda 163 torbacı yakalandı
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Son dakika haberi... 123 ayrı operasyonda 163 torbacı yakalandı

Son dakika haberi... 123 ayrı operasyonda 163 torbacı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adana'da bir haftada yapılan 123 operasyonda 163 torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Adana'da bir haftada yapılan 123 operasyonda 163 torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışma başlattı. Narkotik ekipleri 12-18 Temmuz tarihleri arasında bir çok adrese 123 ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda da 163 torbacı yakalandı.

Narkotim ekipleri yaptıkları operasyonda 137 bin uyuşturucu hap, 21 kilo esrar, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 77 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 6 gram kokain ve 23 kök kenevir ile 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği ileri sürülen 7 bin 205 lira para ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti suçundan' adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 9 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Son dakika haberi... 123 ayrı operasyonda 163 torbacı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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