Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi
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Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi

09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:21

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu Kuran-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şehitleri kabri başında anması ve karanfil bırakması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 12.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu

Kuran-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şehitleri kabri başında anması ve karanfil bırakması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi
Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi
Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi
Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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