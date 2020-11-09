Son dakika haberi: 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi
09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:21
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu Kuran-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şehitleri kabri başında anması ve karanfil bırakması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 12.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu
Kuran-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şehitleri kabri başında anması ve karanfil bırakması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı