Son dakika haberi... 113 acemi kasap hastanelik oldu
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Son dakika haberi... 113 acemi kasap hastanelik oldu

Son dakika haberine göre 113 acemi kasap hastanelik oldu Amasya'da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Son dakika haberi... 113 acemi kasap hastanelik oldu
31.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:24

113 acemi kasap hastanelik oldu

AMASYA - Amasya'da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Amasya'da kurban kesmeye kalkan acemi kasaplar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplar yaralanarak hastanelere başvurdu.

7 kişi Gümüşhacıköy, 30 kişi Merzifon, 35 kişi Suluova, 25 kişi merkez, 16 kişi Taşova'da olmak üzere toplamda 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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