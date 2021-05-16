Son dakika haberi... 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)
Son dakika haberine göre MAHKEMEYE ÇIKARILDIOlaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.
MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı