Son dakika haberi | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
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Son dakika haberi | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü

Son dakika haberi | 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KARS'ta Ramazan Bayramı'nın son gününde evde oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey, bir kişinin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

KARS'ta Ramazan Bayramı'nın son gününde evde oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey, bir kişinin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Olay, dün akşam Şehitler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan Emrah Altunbey'e isabet etti. Bağıran Emrah'ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi. Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunbey doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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