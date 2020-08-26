Son dakika haberi | 11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
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Son dakika haberi | 11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan Tahir G. (11) tedavi altına alındı.

Son dakika haberi | 11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
26.08.2020 20:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:42

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan Tahir G. (11) tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile Tahir G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Tahir G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.


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Kaynak: DHA

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