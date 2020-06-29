Son dakika haberi | 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi Son dakika habere göre Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA