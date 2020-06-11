Son dakika haberi: 10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: 10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden karısının mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret edip dua okuyor.

Son dakika haberi: 10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor
11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:25

Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden karısının mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret edip dua okuyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Orhan Kalaycı (83), 1964 yılında evlendiği eşi Adeviye Kalaycı'yı 76 yaşında kaybetti. 2010 yılında eşinin ölümüne dayanamayan Orhan Kalaycı, ikamet ettiği mahalleden Şeyh Adil Mezarlığına kadar her gün yaklaşık 15 kilometre yürüyerek gidip geliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamanın kaldırılmasından sonra yeniden mezarlığın yolunu tutan Kalaycı, eşinin mezarını 10 yıldır ziyaret ettiğini ve onu çok sevdiğini söyledi.

Eşinin mezarı başında, "Kusura bakma hanım, artık günde 1 kere geleceğim havalar ısındı" diyerek seslenen Kalaycı, "Yaz mevsiminde hem sabah, hem de öğleden sonra evden çıkıp geliyordum. Orman Bölge Müdürlüğü'nün oraya kadar yürüyerek gidip geliyorum ve hiç otobüse binmem. Virüsten sonra gelemiyordum yasağın kalktığını da duyunca bugün yeniden gelmeye başladım" ifadesini kullandı.

"Hiç birbirimizi incitmedik"

Eşinin kendisini hiç incitmediğini söyleyen Kalaycı, "Bana hiçbir zaman şundan, bundan isterim diye dert yanmadı. Bir gün yırtık fistanını gösterdi ve benden 100 lira istedi, ben de kendisine 200 lira verdim git iki tane fistan al dedim. Şimdikilerin dolabında 10 tane 20 tane elbise var" diye konuştu.

Eşiyle olan bir anısını da anlatan Kalaycı, "Diyarbakır'a pamuk sulamaya giderdim ve çalışırken hafif bir rüzgar esti. Hanımın kokusu geldi ve ben olduğum yere düştüm. O olaydan 62 gün sonra Kahramanmaraş'a geldim ve benim yaşadığım olayın aynısını eşim de yaşamış. Allah'ın hikmeti ve bu sevgiden olmuştur. Şimdikilerin derdi, 'ver para, ver para' başka dertleri yok" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Mariah Carey Ferhan Şensoy Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:27:41. #1.14#
title