Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?
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Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?

09.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre "GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"İskenderun Adliye Sarayı önünde 20 ayrı tesis için düzenlenen toplu açılış törenine katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, "geciken adalet, adalet değildir" dedi.

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

İskenderun Adliye Sarayı önünde 20 ayrı tesis için düzenlenen toplu açılış törenine katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, "geciken adalet, adalet değildir" dedi.

İNGİLTERE'NİN SİLAH TİCARETİ PROTESTO EDİLDİ

Silah Ticaretine Karşı Kampanya Grubu (CAAT) İngiltere hükümetinin silah ticaretini protesto etti.

Başbakanlık binası önünde bir araya gelen göstericiler açtıkları pankartlarla eylem düzenledi.

Silahlanmanın uluslararası ilişkilerde gerilimi arttırdığını belirten göstericiler, hükümetlerin bu silahları halklarına karşı kullandıklarını, demokrasiyi öldürdüğünü, askeri harcamalara giden paranın ülke refahını etkilediğini dile getirdi.

ALANYA'DA BİR GÜNDE 15 HORTUM OLUŞTU

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Kargıcak ve Konaklı beldesinde deniz üzerinde 5 hortum meydana geldi. İncekum ve Avsallar beldelerindeki hortumlarla birlikte bir günde Alanya'da 15 hortum oluştu.

Bölgede oluşan doğa olayı yaklaşık 15 dakika devam etti.

Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haberi: 10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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