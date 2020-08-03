Son dakika haberi... 10 yaşındaki kayıp çocuk metruk binada ölü olarak bulundu
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Son dakika haberi... 10 yaşındaki kayıp çocuk metruk binada ölü olarak bulundu

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğleden sonra evden çıkan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunulan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, evlerinin üst sokağındaki metruk binada ölü olarak bulundu.

Son dakika haberi... 10 yaşındaki kayıp çocuk metruk binada ölü olarak bulundu
03.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:16

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğleden sonra evden çıkan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunulan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, evlerinin üst sokağındaki metruk binada ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Şehit İbrahim Kundakçı mahallesindeki evlerinden saat 15: 00 sularında ayrılan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar eve gelmeyince Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti mahallede Yusuf Efe'yi aramaya çıktı. Aramadan bir sonuç alamayan aile akşam saatlerinde Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Olayı duyan mahallelilerde küçük çocuğu aramaya başladı. Gece saat 23: 30 sıralarında Yusuf Efe Bekar'ın yaşadığı evin bir üst sokağında metruk bir evin yıkılmış sur duvarının altında küçük çocuğu kanlar içinde hareketsiz şekilde yatar şekilde bulan mahalleliler durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Efe Bekar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini şeritle kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız beden otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Selçuk Şavran/İHA)

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Kaynak: İHA

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