Son dakika haberi | 10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu Bir son dakika haberine göre 10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu Denizli'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı.

10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

DENİZLİ - Denizli'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı. Bu davranışıyla takdir toplayan ve büyüklerine örnek olan Hatice Gökçe isimli küçük çocuk, çağrıda bulunarak, "Sizde evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz" dedi.

Buldan ilçesi Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi, 10 yaşındaki Hatice Gökçe, büyüklerine örnek olacak bir davranış sergiledi. Minik Hatice, Cumhuriyet Mahallesinde evlerin önüne plastik borudan yaptığı düzenek ile sokak hayvanları unutmadı. Hatice Gökçe, evlerde artan yemekler ya da harçlığından arttırdığı paralar ile kedi ve köpek mamalarını yem ve su düzeneği bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 10 yaşındaki Hatice başlattığı uygulamanın daha da yayılması için çağrıda bulunarak, "ben evimin önüne bir kap su ve yem koydum. Sizde evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz" dedi.

Kaynak: İHA