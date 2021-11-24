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Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Son dakika haberine göre Elazığ'da 10 katlı bir binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 10 katlı bir binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, Elazığ'ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir binanın 10. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Zanlı ifadesinin alınması için karakola götürüldü. - ELAZIĞ

Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Son dakika haberi... 10'uncu kata çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

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