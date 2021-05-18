Son dakika haberi | 10 milyon lira ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | 10 milyon lira ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi | 10 milyon lira ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'Terör Arananlar Listesi'nde' 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'kırmızı' kategoride aranan...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'Terör Arananlar Listesi'nde' 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı kategoriye bir çizik daha. İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'ndan alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 'Terör Arananlar Listesi'nde' 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi." denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Son dakika haberi: 'Kırmızı' kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 'Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
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