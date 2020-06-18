Son dakika haberi | 10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika güncel haberi: Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
18.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:26
Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekler, ekiplerce düştükleri kuyudan kurtarıldı.
Kaynak: AA