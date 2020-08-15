Son dakika haberi | 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı olayda tutuklama Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olay ile alakalı 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olay ile alakalı 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Erenler ilçesi Değirmendere Tepe Mahallesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınır dolayısıyla sözlü tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Tarafların birbirine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralanmıştı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Gökhan Özdemir, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan taraflar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşanmış, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince olay, daha fazla büyümeden müdahale edilmişti. Akrabalar arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda 'Kasten yaralama/Öldürme' suçlarından gözaltına alınan M.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA