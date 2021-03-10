Son dakika haberi! 1 haftadır kayıp şahıs ölü bulundu

Samsun'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 49 yaşındaki Adem Bozkurt yol kenarında ölü olarak bulundu.

Çarşamba ilçesinden 1 hafta önce kendisinden haber alınamaması üzerine konu güvenlik güçlerine bildirilmiş ve kayıp şahıs Adem Bozkurt için arama çalışmalarına başlanmıştı. Gerçekleştirilen arama çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde yol kenarında bir şahsın ölü olarak bulunduğu ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'a ait olduğu tespit edildi.

Bozkurt'un kesin ölüm nedenin araştırılması amacıyla cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı