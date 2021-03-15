1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...
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1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...

15.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:59

- 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere yönelik, Muğla merkezli 9 il ve 50 adreste eş...

- 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Türkiye genelinde 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere yönelik, Muğla merkezli 9 il ve 50 adreste eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 6 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu yaklaşık 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan şüpheliler bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden O.A.'nın evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan O.A.'nın evinde kredi kartı, flaş bellek ve hard disklere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin elde ettikleri mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerini "dark net" ve "deep web" gibi illegal alanlarda sattıkları, bu şekilde kazanç elde ettikleri bilgisi edinildi. Aynı şekilde Samsun'da gözaltına alınan O.A. isimli şahıs aynı şekilde 2015 yılında başkasına ait kredi kartı ile alışveriş yaparken Samsun siber polisi tarafından yakalandığı ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra pandemi sürecinde tahliye olduğu öğrenildi.

Samsun'da gözaltına alınan O.A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. O.A.'nın Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon- Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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