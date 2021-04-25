Son dakika haberi! 1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberi! 1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi! 1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırakkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta gerçekleşen olayda, bir apartmanın 2. katında kiracı olarak ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, daha 1,5 ay önce evlendiği Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evini ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan cinayet zanlısı Dönmez, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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