Son dakika haberi | Taksim'de polisi görünce fenalaştı
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Son dakika haberi | Taksim'de polisi görünce fenalaştı

Son dakika güncel haberine göre TAKSİM Meydanı'na gelerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu bir kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı.

Son dakika haberi | Taksim'de polisi görünce fenalaştı
30.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:58
TAKSİM Meydanı'na gelerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu bir kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı. Polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Taksim Meydanı'na gelen Kongo uyruklu bir kişi polis ekiplerini görünce kendini yere bıraktı. Yanına gelen polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde oturan kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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