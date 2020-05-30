Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS
Bir son dakika haberine göre Hasar gören binalardan detaylar Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar Temizlik çalışmasına katılan Minneapolislilerle röportajlar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak...
30.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:51
Hasar gören binalardan detaylar
Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar
Temizlik çalışmasına katılan Minneapolislilerle röportajlar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerler, Minneapolisliler tarafından temizleniyor.
Kaynak: AA