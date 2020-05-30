Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS
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Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS

Bir son dakika haberine göre Hasar gören binalardan detaylar Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar Temizlik çalışmasına katılan Minneapolislilerle röportajlar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak...

30.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:51

Hasar gören binalardan detaylar

Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar

Temizlik çalışmasına katılan Minneapolislilerle röportajlar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerler, Minneapolisliler tarafından temizleniyor.

Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS

Kaynak: AA

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