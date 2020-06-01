Son dakika haberi | Küllerinden doğan Selçuklu mimarisi: "Paşa Camii ve Külliyesi"
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Son dakika haberi | Küllerinden doğan Selçuklu mimarisi: "Paşa Camii ve Külliyesi"

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da 1933'te yıkılan 478 yıllık Umur Bey At Pazarı Camii, elinde rölöveleri bulunan bir hayırseverin girişimleriyle yeniden inşa edilip, "Paşa Camii ve Külliyesi" ismiyle 29 Mayıs'ta ilk cuma namazıyla ibadete açılarak küllerinden doğdu.

Son dakika haberi | Küllerinden doğan Selçuklu mimarisi:
01.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:20

Afyonkarahisar'da 1933'te yıkılan 478 yıllık Umur Bey At Pazarı Camii, elinde rölöveleri bulunan bir hayırseverin girişimleriyle yeniden inşa edilip, "Paşa Camii ve Külliyesi" ismiyle 29 Mayıs'ta ilk cuma namazıyla ibadete açılarak küllerinden doğdu.

Hasan Karaağaç Mahallesi Şehit Murat Saraç Caddesi'nde 30 bin metrekarelik bir alanda inşasına 2018 yılında başlanan "Paşa Camii ve Külliyesi", aynı anda yaklaşık 1500 kişinin ibadet edebileceği bir mekana dönüştü.

Afyonkarahisar Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii ve Beyşehir Eşref Paşa Camisi'nden esinlenerek Selçuklu mimarisine uygun şekilde tamamlanan cami, sedir ağaçlarından oluşan 62 ahşap direği, revakları, kesme taş kaplaması ve kurşun çatısı ile dikkati çekiyor.

İki ay içerisinde şadırvanı ve müştemilatı ile çevre düzenlemesinin tamamlanması planlanan külliyenin kültürel ve sosyal alanları ise ilerleyen süreçte yapılacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paşa Camii ve Külliyesi'nin 1933 yılında yıkılmadan önce Umur Bey At Pazarı Camii olarak bilindiğini söyledi.

Umur Bey'in Fatih Sultan Mehmet Han'ın paşalarından olduğunu belirten Zeybek, "Bilinen tarihte bu cami İstanbul'un fethinden sonra 1455 yılında Afyonkarahisar'da Selçuklu mimarisinde yapılmış ve 478 yıl ibadete açık kalmıştır. Paşa Camii, 1933 yılında dönemin belediye başkanı tarafından encümen kararıyla yıkılmıştır. Yerine de bir park yapılmıştır. Yıkıldığı andan itibaren 87 senedir ibadete kapalı olan bu cami, rölöveleri elinde bulunan bir hayırseverimizin öncülüğünde bugün yeniden hayat bulmuştur." diye konuştu.

Zeybek, yapımına 2018 yılında başlanan Paşa Camii ve Külliyesi'nin, Selçuklu mimarisine uygun 62 ahşap direk üstüne, taş duvar kaplama ve kurşun çatı şeklinde inşa edildiğini vurguladı.

Ramazan ayı başında caminin ibadete açılması için planlama yapıldığını anlatan Zeybek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine denk geldiği için 29 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek burada ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Ayrıca, ramazan ayı boyunca da İl Müftülüğümüz tarafından hafızlarımızca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Paşa Camisi ve Külliyesi'nin yapımında destek olan bütün hayırseverlerimiz başta olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihe not düşecek bir eseri Afyonkarahisar'a kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Caminin iç kısmı 1500 kişilik"

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da yapımına 2018 yılında başlanan Paşa Camii ve Külliyesi projesinin Afyonkarahisar'a ayrı bir değer kattığını ve büyük emek harcandığını vurguladı.

Klasik Selçuklu mimarisine göre cami kısmı tamamlanan eserin ahşap direkler üzerine inşa edildiğini anlatan Kabukçu, şunları kaydetti:

"Paşa camimiz, şehrimizdeki Ulu Camimizin de bir benzeridir. Yine, Ankara ve Konya'daki camilerin de devamı niteliğindedir. Camimizin kullanım alanı da sosyal donatıları itibarıyla 30 bin metrekareden oluşuyor. Külliyenin yapımı tamamlanan cami kısmı, ramazan ayında mukabele programlarıyla hizmete açıldı. Akabinde de 29 Mayıs'ta da ilk cuma namazında cemaatle ibadete açıldı. Caminin iç kısmı 1500 kişilik. Dış alanı da dahil edildiğinde çok sayıda insanla aynı anda namaz kılınabilir. Camimizin yakın zamanda gençler ve kadınlarımız için düzenlenecek pek çok etkinlikte merkez olacağını düşünüyorum. Çünkü camimiz ulaşımı çok kolay ve park alanları da çok geniş olacak."

Kabukçu, camide 3 din görevlisinin yer alacağını belirterek imkan dahilinde herkesin çocuklarıyla buraya gelmesini ve cemaatle namaz kılmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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