Son dakika haberi | Korkutan yangını film izler gibi izlediler
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Son dakika haberi | Korkutan yangını film izler gibi izlediler

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangını izleyen vatandaşlar korona virüsü hiçe saydı.

Son dakika haberi | Korkutan yangını film izler gibi izlediler
31.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:37

Sivas'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangını izleyen vatandaşlar korona virüsü hiçe saydı. Bazı vatandaşların bağdaş kurması ve çimlere uzanması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kılavuz Mahallesi 37.sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Cihan Evler A bloğun çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken apartman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangının söndürülme anlarını bazı vatandaşlar bağdaş kurarak ve çimlere uzanarak izledi. Yangını izleyen meraklı vatandaşların Kovid-19'u hiçe sayması ise dikkat çekti. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında çatı kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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