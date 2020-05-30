Son dakika haberi | Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
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Son dakika haberi | Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu

Son dakika güncel haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde, 9 yaşındaki M.A.S. kaybolduktan 7 saat sonra jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiyenin ortak çalışması ile bulundu.

Son dakika haberi | Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu
30.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:34

MERSİN'in Silifke ilçesinde, 9 yaşındaki M.A.S. kaybolduktan 7 saat sonra jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiyenin ortak çalışması ile bulundu.

Keşlitürkmenli Mahallesi Sarıveliler mevkisinde yaşayan S.S., bu sabah evden çıkan oğlu M.A.S., geri dönmeyince İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. S.S., oğlunun sürekli evden kaçtığını ve sağ kolundan engelli olduğunu söyledi.Kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 7 saatlik süren çalışma sonunda çocuk, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.A.S., ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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